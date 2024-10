Élections législatives du 17 novembre : Pastef présente son directoire de campagne

En prélude aux élections législatives prévues le 17 novembre 2024, le parti des Patriotes du Sénégal (Pastef) a dévoilé son directoire de campagne. Cette annonce marque une étape clé dans la préparation du parti, qui ambitionne de mobiliser ses militants et de structurer ses actions en vue des prochaines échéances électorales.



À la tête de ce directoire, Fadilou Keita a été nommé directeur de campagne, accompagné de Khadidiatou Djamila Diallong en tant que directrice adjointe. Ce duo stratégique sera soutenu par plusieurs pôles chargés de missions spécifiques, reflétant ainsi la volonté du parti de mener une campagne organisée et efficace.



Le pôle Communication, dirigé par Cheikh Tidiane Diéye, comprend des membres tels que Nafissa Dia et Cheikh Tidiane Sow, qui travailleront sur l'élaboration de messages clés et la gestion de l'image du parti. Quant aux Stratégies, sous la responsabilité de Habib Sy, il regroupe des figures influentes comme Mary Teuw Niane et Aldiouma Sow, dont le rôle sera d'élaborer des tactiques pour séduire l'électorat.



Le pôle des Thématiques et débats, dirigé par Daouda Ngom, rassemblera des experts chargés d’élaborer des programmes sur des sujets d’intérêt public, en impliquant des membres tels qu’Abdourahmane Diouf et Moussa Bala Fofana.



En ce qui concerne les Opérations Électorales, Babacar Faye en sera le responsable, épaulé par Zack Diop, pour veiller à une bonne coordination lors des élections. Le pôle Finances, dirigé par Amadou Chérif Diouf, est essentiel pour assurer la viabilité économique de la campagne, avec le soutien de Matar Séne et Djamil Sané.



La Mobilisation sera également une priorité, avec des responsables dédiés à chaque segment de l’électorat : Aida Mbodj et Moustapha Guirassy pour les alliés, Maimouna Diéye pour les femmes, et Ngagne Demba Touré pour les jeunes. Un volet Diaspora est également inclus, avec Pape Mada Ndour et Fatou Kiné Diakhaté à la manœuvre.



Le pôle Organisation et Logistique, dirigé par Assane Mbengue, s'assurera que toutes les opérations se déroulent sans accroc, tandis que la Sécurité, sous la direction de Waly Diouf Bodian, veillera à la protection des membres et des événements de campagne.



Le volet Juridique, dirigé par Abdy Nar Ndiaye, sera chargé de gérer les aspects légaux liés aux élections, avec une équipe d'avocats compétents à ses côtés. Enfin, Mamadou Lamine Dianté prendra en charge le Contact et accueil des alliés, pour renforcer les relations avec les partenaires du parti.



Pour rappel, la campagne débute le 27 octobre et se termine le 15 novembre, les élections étant prévues pour le 17 novembre.

















































LeSoleil