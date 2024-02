En Tournée dans la zone centre: Mbaye Ndiaye, DG des Douanes, satisfait des performances galvanise ses troupes

Le Directeur général des Douanes, Mbaye Ndiaye a effectué une tournée dans la région douanière du Centre qui englobe les régions de Diourbel, Kaolack et Kaffrine. Il a constaté les conditions dans lesquelles, les agents de la Douane travaillent. Le DG des Douanes a tiré un bilan satisfaisant des agents de la Douane qui réalisent des performances dans des conditions de travail difficiles. Constant une mutualisation des forces, il salue le partenariat existant entre la Douane et les autres forces de sécurité. Ainsi, il a rappelé la nécessité de résiliance pour relever les défis. Il exhorte à poursuivre la mobilisation de recette, recouvrable en essayant de taxer moins ou plus. Il estime que le volume du commerce international a augmenté, mais, il rappelle la nécessité de concilier facilitation et protection de l’économie.















































