En attendant le lancement de... Youssou Ndour se tape du matériel dernier cri pour RFM

Depuis l'implantation de la chaine de radio piloté par Mamoudou Ibra Kane et Co, la compétition s'est, pourrait-on dire, intensifiée entre les radios de la place, particulièrement entre Rfm et E. Radios.



Dakarposte, qui a ses radars constamment braqués chez le patron du groupe Futurs Médias, est en mesure de révéler que Youssou Ndour, dans un souci certainement d' attirer encore un public plus large et doper davantage l’audience par encore détrônée de la Rfm, s'est payé du matériel "lourd".



L'enfant prodige de la Médina a, selon nos sources, pris une longueur d’onde d’avance en s'octroyant, en catimini, du matériel dernier cri. D'ailleurs, l'outillage a été installé dans la pièce qui abritait sa salle d'attente, le temps de permettre aux techniciens et autres pisse-copies d'apprendre à manipuler la dernière acquisition du même niveau que celles des plus grandes antennes Européennes ou Américaines.

Bref, "You", qui entend également lancer d'autres trouvailles (que nous tairons délibérément pour le moment) a mis le paquet pour être au top.