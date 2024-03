En cas de second tour, Alioune Tine demande à Macky Sall de rester en fonction pour...

Le fondateur de Afrikajom Center, Alioune Tine s'est exprimé sur la décision du président Macky Sall de partir le 2 avril même en cas de second tour de la présidentielle. Dans un post sur X, il demande au Chef de l'Etat de ne pas rater "le rituel de la transmission du pouvoir à (son) successeur, s'il y a un second tour".



Pour Alioune Tine, Macky Sall devrait patienter "le moment de passer le relais et de donner les leçons de (sa) propre expérience". M. Tine affirme que le Chef de l'Etat est "le seul à pouvoir faire" la passation et c'est selon lui, "la meilleure sortie".

















































