En route vers l'Ouest du Sénégal, Ousmane Sonko acclamé à Sangalkam

Sympathisants, militants, bref les aficionados du chef de file de Pastef nichant à Sangalkam ont spontanément afflué ce dimanche sur la route principale pour voir leur chouchou Ousmane Sonko. Apparement, ils avaient hâte de voir l'actuel premier ministre du Sénégal. L'image, à l'actif d'un radar de dakarposte, est assez révélatrice.



Une foule a envahi le cortège du boss des "Pastéfiens", obligé de sortir de sa voiture. Acclamé, force est de reconnaitre qu' Ousmane Sonko, charismatique, attire comme pas deux toutes les couches de la population Sénégalaise et même d'hôtes étrangers vivant parmi nous. Les jeunes, surtout, semblent se reconnaitre en lui.

Les publications et commentaires de ses millions d'inconditionnels sur les réseaux sociaux depuis la création de son parti politique en disent long.

Bref, qu'on le porte dans son coeur ou pas, Ousmane Sonko n'en demeure pas moins, manifestement, le responsable politique Sénégalais le plus suivi au "pays de la Téranga".



Jeune, dynamique, Pros, comme on le surnomme, a, pourrait-on dire, vu le jour avec le goût du challenge, la volonté d'entreprendre et l'ambition de réussir.