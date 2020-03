Entendu par la Section Recherches, Serigne Ahma Mbacké se ...débine

Au moment où ses lignes sont écrites (18 h 45), l'illustre descendant du regretté Serigne Mourtada Mbacké, entre les mains des pandores de la SR depuis ce jeudi matin, a été finalement libéré.

Dakarposte tient en effet de ses perspicaces réseaux de renseignements, au fait de tout ce qui se trame sous nos cieux et même au-delà de nos frontières que Serigne Ahma Mbacké, puisqu'il s'agit de lui, a été bien et bien entendu sur procès verbal, mais il a fini par se débiner devant les enquêteurs de la Section Recherches de la gendarmerie.



Pour rappel, Seugn Ahma, comme on le surnomme, avait laissé entendre via les réseaux sociaux que le Coronavirus n'existait pas à Touba.