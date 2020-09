Entretien avec Abdoul Ly, Dg de l’Artp: missions et priorités d’un régulateur des Postes et des Télécommunications

Le Directeur général de l’Autorité de régulation des Télécommunications et Postes (Artp), M. Abdoul Ly était ce samedi, l’invité de l’émission “Ngalu” sur la 2STV. Il a mis à profit l’antenne de la première chaîne privée au Sénégal pour s’adresser à ses concitoyens, notamment la communauté poular afin d’expliquer les missions et le rôle du régulateur qu’il dirige depuis maintenant un an.



La connexion de l’intérieur du Sénégal parmi les priorités



Les Technologies de l’Information et de la Communication sont devenues incontournables au coeur du troisième millénaire. Conscient des enjeux, le Dg de l’ARTP a fait savoir face au journaliste Hamet Ly, qu’au lendemain de sa nomination, il a effectué en compagnie de ses équipes, une mission de prospection vers plusieurs régions de l’intérieur du pays. Le constat était que dans certaines localités, le réseau est quasi inexistant, parfois défaillant. Ainsi, sa première réaction a été de saisir les opérateurs afin de corriger ces impairs.



Cette injonction faite aux opérateurs de téléphonie mobile est toujours suivie par les équipes de l’Artp. D’ailleurs, on a appris que dans certaines localités, ce problème ne sera bientôt un mauvais souvenir. A Lobaly, village situé dans les environs de Matam, dans le département de Kanel, une antenne sera installée avant la fin de l’année pour régler le problème.



En effet, les populations avaient manifesté pour dénoncer des interférences de réseaux avec la Mauritanie. Informé, le Directeur général de l’Artp, Monsieur Ly a saisi la Sonatel, afin de faire corriger ce problème. Le groupe dirigé par M. Sékou Dramé s’est engagé auprès de l’Artp, à installer une antenne dans cette localité au mois de novembre.



Des missions régulières de contrôle de la couverture du réseau de téléphonie



L’Artp effectue des missions régulières de contrôle de la couverture du réseau téléphonie à travers le pays et même dans les différentes autoroutes à péage du Sénégal. En effet, les milliers de voyageurs qui empruntent quotidiennement ces routes, ont le droit de disposer où qu’ils soient, d'un réseau de qualité, a dit Abdoul Ly. Selon le Directeur général de l’Artp, de concert avec le Collège, ils travaillent au renforcement de la qualité des services de télécommunications, mais aussi et surtout à l’augmentation des finances publiques sénégalaises, à travers les appels entrants et sortants, entre autres canaux.



Le bras de fer autour des offres illimix d’Orange



Le Dg de l’Artp a annoncé la concrétisation d’une politique de modernisation de la Poste, sur instruction du chef de l’Etat, Macky Sall, avec le renforcement des différentes structures présentes sur l’ensemble du territoire national. A cet effet, les autorités de La Poste et de l’Artp vont se réunir le 10 septembre prochain, pour échanger sur un plan d’action stratégique national.



Au cours de cette émission, M. Ly est également revenu sur la dernière actualité avec Orange concernant les offres illimix de l’opérateur, qui ont fait l’objet d’une vive polémique les dernières semaines. M. Abdoul Ly s’est félicité de l’issue heureuse de cette affaire. Il a par la même occasion annoncé une large campagne de communication dans les prochains jours sur la portabilité, la possibilité pour un abonné de conserver son numéro de téléphone en cas de changement d’opérateur.



M. Ly a également annoncé la « récupération des fréquences non exploitées pour les restituer à des entités qui remplissent les conditions requises et qui sont effectivement prêtes, à en faire bon usage ». A cet effet, un nouveau processus d’octroi des fréquences réunissant l’Artp, le Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA) et le ministère de la Communication sera mis sur pied. Au Sénégal, plus de 503 fréquences ont été attribuées à 238 exploitants, a révélé le Dg de l’Artp.



Union autour du Président Sall, son message à ses camarades apéristes



Interpellé sur ses ambitions politiques, M. Ly s’est voulu clair, concis et précis. Il n’a pas manqué de rappeler l’importance de militer dans un parti. Pour lui, l’intérêt, c’est de rester sur la ligne directrice tracée par la formation à laquelle on appartient. En militant discipliné de l’APR, Abdoul Ly assure qu’en direction des Locales, il compte se plier à la décision de son parti.



Auparavant, il a vanté les réalisations du régime dans le domaine des infrastructures, l’agriculture entre autres. Abdoul Ly a également félicité le président de la République Macky Sall pour sa clairvoyance, avec la forte décision prise par le Gouvernement dès le début de l’épidémie à Coronavirus, en lançant le Fonds de riposte et de solidarité contre les effets du COVID-19 à travers le Programme de Résilience Economique et Sociale pour atténuer l’impact économique de cette pandémie.



Appelant à l’union autour du Président Macky Sall, il avertit : “ Qu’aucun leader ne se croie influent au sein de l’ARP, pour se considérer supérieur aux autres et penser faire cavalier seul. Les Sénégalais portent Macky Sall dans leur coeur et non un quelconque responsable politique ”, dit-il.







Avec laviesenegalaise.com

(Titre et intertitre de la Rédaction Leral)