Equipe Nationale : Les Lions l’emportent facilement contre le Soudan du Sud et entament parfaitement les qualifs au Mondial 2026

Les Lions lancent le sprint final vers la Coupe d’Afrique des Nations de la plus belle des manières. L’Equipe Nationale du Sénégal a fait voler en éclats du Soudan du Sud beaucoup trop faible qu’on pouvait imaginer avant le début de la rencontre, samedi lors de la première journée du groupe B des qualifications pour la Coupe du Monde 2026 (4-0). Pape Matar Sarr, après 40 secondes, et Sadio Mané ont très vite mis les joueurs d’Aliou Cissé sur orbite. Lamine Camara a marqué son premier but en sélection dès sa première titularisation et Sadio Mané s’est offert un doublé. Une soirée parfaite donc, avant le Togo, mardi.



Après les honneurs reçus par Sadio Mané et les applaudissements des 1000 enfants présents dans les tribunes d’un Stade Abdoulaye-Wade à huis clos, la rencontre a démarré tambour battant. Sadio Mané, lancé par Ismail Jakobs, a montré qu’il avait bien envie de fêter de la plus belle des manières son centième match avec le maillot national en partant en vitesse sur son côté gauche pour servir en retrait Pape Matar Sarr. Le milieu de terrain de Tottenham se retourne et et croise sa frappe qui ne laisse aucune chance à Majak Mawith, le gardien de but sud-soudanais. De quoi ouvrir les hostilités après 40 secondes de jeu dans le match.



L’ancien pensionnaire de Génération Foot venait là de signer sa première réalisation en sélection pour sa 17e sélection, les Brigh Stars, eux, n’ont pas eu le temps de répondre. Au terme d’une merveille d’action, Habib Diallo, généreux, sert Sadio Mané d’un sublime taconazo à l’espagnol, et l’attaquant d’Al-Nassr s’en va doubler la mise (2-0, 6e). L’ancien joueur de Liverpool et du Bayern Munich devient plus que jamais le meilleur buteur de l’histoire de l’Equipe Nationale avec 40 buts et le break était déjà fait. Les Lions ont ensuite littéralement monopolisé le ballon face à un adversaire qui n’arrivait pas à aligner plus de cinq passes.





















































