Équipe nationale : Gestion du cas Aliou Cissé, dans les coulisses d'un départ imminent ?

En effet, à six mois du terme de son contrat (août 2024), il serait risqué de se lancer dans un bras de fer, qui pourrait aboutir à un feuilleton judiciaire, voire une indemnisation à coup de millions de FCFA. La balle semble être laissée dans le camp de Cissé qui a le choix entre la démission ou un départ plus digne au terme de son dernier bail avec la FSF.



Mars 2015 - Août 2024 : Bientôt 9 ans et 5 mois au service de la nation…



Avant l'arrivée d'Aliou Cissé, l'équipe nationale de football du Sénégal avait traversé une période difficile, marquée par des éliminations répétées et de nombreux changements d'entraîneur. La Coupe d'Afrique des Nations (CAN) avait été particulièrement décevante pour les Lions de la Teranga. En 2008, lors de la CAN, le Sénégal a été éliminé dès le premier tour. De même, en 2012 et 2015, l'équipe a connu le même sort. En 2010 et 2013, le Sénégal n'a même pas réussi à se qualifier pour la compétition, ce qui a été un coup dur pour les supporters et le pays tout entier.



Cependant, avec l'arrivée d'Aliou Cissé aux commandes de l'équipe, les choses ont commencé à changer. Les Lions de la Teranga ont retrouvé leur détermination et leur esprit combatif. En 2017, lors de la CAN, l'équipe s'est hissée jusqu'en quart de finale, ce qui a été un bon début pour la renaissance de l'équipe. En 2019, le Sénégal a réalisé un parcours exceptionnel en atteignant la finale de la CAN. Même s'ils n'ont pas réussi à remporter le titre, cette performance a été saluée par les fans et a montré que l'équipe était sur la bonne voie.





Enfin, en 2022, les Lions de la Teranga ont été couronnés champions d'Afrique lors de la CAN. Cette victoire a été un moment historique pour le Sénégal et a confirmé la transformation de l'équipe sous la direction d'Aliou Cissé. Il convient également de souligner les deux qualifications du Sénégal à la Coupe du Monde, en 2018 et 2022, sous la direction d'Aliou Cissé. Ces participations ont été un accomplissement majeur pour l'équipe nationale et ont permis de renforcer sa réputation sur la scène internationale. En tant que sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal, son leadership et son travail acharné ont permis de redonner vie à une équipe qui avait autrefois connu des moments difficiles. Grâce à lui, le Sénégal (17e mondial au dernier classement FIFA) a retrouvé sa fierté et sa place parmi les meilleures équipes de football en Afrique.



La fédération sénégalaise entre le Marteau et l’enclume ?



Après avoir reconduit le contrat de sélectionneur national, A.Cissé, qui a vu son salaire passé de 15 millions à 30 millions à partir du mois de novembre 2022, la fédération sénégalaise de football semble être dans l’impasse. En effet, selon plusieurs sources, le président de la FSF, Augustin, Senghor, s’est déjà ouvert à quelques proches pour recueillir leur avis sur la gestion du cas Cissé. Au sein du comité exécutif, il semblerait que le dossier soit en ballottage. En tous cas, ce fut le cas pendant un bon moment.



Maroc 2025, la CAN de trop ?



Car, si certains veulent le départ d’El Tactico, d’autres souhaiteraient qu’il reste et continue au moins jusqu’à la prochaine Coupe d’Afrique des Nations en 2025. C’est peut-être dans ce sens que le quotidien sportif Record a fait part de la probabilité que Cissé reste en poste au-delà du terme de son contrat en août 2024. Et, qu’il soit prolongé jusqu’à la CAN Maroc 2025.



Pourquoi cette décision de la FSF ? Est-ce pour éviter une autre affaire « Amara » ? Ou bien la pénurie de sélectionneur qui répondent au standing de la sélection nationale est passée par là ? Ce qui est sûr c'est que c’est une décision qui sera fortement contestée par le grand public qui exige le départ d’Aliou Cissé dans les meilleurs délais. Ce, malgré son bilan très positif après plusieurs campagnes africaines et internationales.



a jurisprudence Amara Traoré, l’autre contrainte qui écarte la thèse du limogeage…



La Fédération sénégalaise de football a été confrontée à une situation délicate lorsqu'elle a été condamnée à verser des indemnités à l'ancien entraîneur des Lions, Amara Traoré. Celui-ci réclamait deux mois de salaire, des indemnités de congés et plus de 300 millions de FCFA, affirmant avoir été victime d'une rupture abusive de contrat. Le Tribunal départemental de Saint-Louis a statué en faveur d'Amara Traoré, obligeant la FSF à verser près de 54 000 euros (36 millions de FCFA.)



Cette affaire avait terni l'image de la Fédération et du ministère des sports, engendrant une publicité négative et un long feuilleton médiatique et judiciaire. À l'époque, Amara Traoré avait devant lui des objectifs ambitieux, notamment la qualification du Sénégal pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations 2012, la victoire lors de la CAN 2013 et la qualification pour la Coupe du Monde 2014.



Son contrat avait été renouvelé en janvier 2012, juste avant le départ de l'équipe pour la Coupe d'Afrique des Nations en Guinée équatoriale. Malheureusement, les Lions du Sénégal ont connu une élimination précoce dès le premier tour, enregistrant trois défaites consécutives. En ce qui concerne Aliou Cissé, à l'exception de l'échec lors de la Coupe du Monde 2022 avec l'élimination en huitièmes de finale, il a jusqu'à présent atteint tous les objectifs qui lui ont été fixés entre 2017 et 2022. De quoi le conforter Jusqu’à la fin de son contrat dans six mois.



Un départ à l’amiable pour éviter le bras de fer ?



Dans le cas où la Fédération sénégalaise de football déciderait de prolonger le contrat du sélectionneur national, il se pourrait que le départ d'El Tactico intervienne après la CAN au Maroc en 2025. Cependant, il est tout aussi important de se demander si le technicien sénégalais souhaite encore poursuivre son aventure avec l'équipe nationale. A-t-il encore l'énergie nécessaire pour continuer ? Bénéficie-t-il toujours du soutien de ses joueurs ? Ses messages et ses idées continuent-ils de faire écho dans le vestiaire ? En fin de compte, peut-être que Cissé a simplement donné tout ce qu'il pouvait donner. Seul l'ancien capitaine des Lions pourra répondre à ces questions.



Août 2024 : Le départ par la grande porte pour El Tactico ?



De nombreux partisans d’El Tactico pensent qu'après près de neuf ans de bons et loyaux services et après avoir apporté au Sénégal sa première étoile continentale, Aliou Cissé mérite tous les honneurs. Il serait donc inacceptable de le voir être limogé ou poussé vers la sortie. Alors que son départ se précise de plus en plus, la Fédération sénégalaise de football et le ministère des Sports doivent tout mettre en œuvre pour lui offrir un finish par la grande porte.



De son côté, peut-être que le tacticien devrait également savoir partir à temps. Partir au bon moment, avant que le navire ne sombre. Faire ses adieux avant que la vague de critiques, parfois injustifiées, ne se transforme en un tourbillon dévastateur. Qui sera chargé de prendre la relève et de maintenir l'élan victorieux ?



Comme mentionné précédemment, la question de la succession de Cissé se posera tôt ou tard. Bien que l'on annonce que Pape Thiaw sera confirmé en tant qu'adjoint d'El Tactico (s’il venait à être prolongé), d'autres noms circulent également. Parmi eux, l'entraîneur du Red Star, Habib Beye, qui est sur le point de mener son équipe de la troisième division à la Ligue 2 française, et Omar Daf, qui a déjà travaillé avec le staff technique senegalais. On évoque également le Français Hervé Renard etc Alors que le Sénégal se dirige vers les éliminatoires de la CAN 2025 et de la Coupe du Monde 2026, l'identité du futur sélectionneur reste encore très incertaine. Peut-être que finalement ce sera avec Aliou Cissé, «l’éternel» gardien de la tanière …





































































dakaractu