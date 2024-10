Equipe nationale : Pape Thiaw va assurer l’intérim

En attendant de connaitre le successeur du technicien sénégalais sur le banc des Lions du Sénégal, une équipe devant assurer l’intérim pour les 3e, 4e, 5e et 6e journées des qualifications à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025 a été désignée. Selon Sud Quotidien, qui donne l’information, il s’agit du tandem Pape Bouna Thiaw – Teddy Pellerin. L’ancien international sénégalais, qui était l’adjoint d’Aliou Cissé dans l’ancien staff, sera secondé par le préparateur physique des Lions. Le Directeur technique national (DTN), Mayacine Mar, viendra en appoint. C’est la décision qui a été prise par la Fédération sénégalaise de football (FSF), avance le quotidien d’information.



« Nous avons pris la décision de poursuivre avec le staff qui était déjà en place pour les quatre prochains matchs. Il n’y aucune raison de changer. Nous avons appelé tout le monde, et tout le monde est d’accord [pour] poursuivre le travail déjà entamé avec Aliou Cissé », souffle une source fédérale. L’interlocuteur du journal d’ajouter : « Après la fin des qualifications, nous allons apprécier la situation ».

































































