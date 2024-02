Escroquerie à Ziguinchor, Louga, Saint-Louis et Diourbel : un faux gouverneur fait plus de 200 victimes

Fin de cavale pour le bourreau des gérants de points d'argent. S. B. a fait plusieurs victimes (plus de 200) dans plusieurs régions. Il se faisait passer pour un "gouverneur de région". Il a été interpellé par les pandores de la Section de recherche de la gendarmerie de Thiès



Selon nos informations avec son arrestation, ce sont les gérants des points d'argent Orange Money et Wave qui vont respirer un grand coup de soulagement. Puisqu’il arrivait à leur soutirer de fortes sommes d’argent, prétextant être en réunion ou en atelier et qu'il allait envoyer son chauffeur pour remettre en espèces les sommes transférées, une fois sortie de salle



Ensuite, il disparaissait dans la nature sans laisser de traces. A ce jeu, il s’est fait beaucoup d’argent à Saint-Louis, Ziguinchor, Louga et Diourbel. On parle de plusieurs dizaines de millions de F CFA



Pour mettre un terme à cela, les victimes ont saisi l'opérateur de téléphonie mobile Orange. Cette dernière, à son tour, a déposé une plainte auprès de la Section de recherche de la gendarmerie de Thiès. Activés, les enquêteurs de la SR de Thiès, sous la tutelle du Chef d'escadron Badara Fall, ont ouvert une enquête qui a porté ses fruits



Les hommes en bleu sont parvenus à localiser et à interpeller le mis en cause qui s'était terré à Dakar. Depuis son arrestation, renseignent nos sources, des victimes se convergent vers Thiès pour essayer d'entrer dans leurs fonds. A ce stade de l'enquête, on reproche à S. B. les faits d’escroquerie, usurpation de fonction...



