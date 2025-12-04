Escroquerie, abus de confiance et charlatanisme- Le célèbre « marabout », Serigne Cheikhouna Sakho, activement recherché finalement arrêté !

En effet, Serigne Cheikhouna Sakho, qui se présente comme un « faiseur de miracles », sous le coup de plainte pour abus de confiance , escroquerie et charlatanisme, jouait au chat à la souris depuis plusieurs semaines avec Dame Justice. Mais, comme toute chose a une fin, « seugn bi » a été cravaté.



En fait, ce qu’il est convenu d’appeler le « dossier Cheikhouna Sakho » a été transmis au commissariat de police de la Médina par soit-transmis, sur instruction du Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar. Et pour cause ? Dans sa plainte, le « domicile » du « mara » a été signalé par la partie civile à Gibraltar.



Sans sourciller, les éléments de la brigade de recherches de la Médina (dont dépend Gibraltar) y montent une planque durant des jours, mais aucune trace de Serigne Cheikhouna.

N’en démordant pas, les limiers, sous la coupe du commissaire, décident d’utiliser une dame comme appât. Elle se fait passer comme une cliente, désemparée qui a besoin des prières de « seugn bi ». Il mord à l’hameçon.



Depuis quelques jours, il est « au frais » (en garde à vue).



Affaire à suivre…

