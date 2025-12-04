Dakarposte.com - Le site des scoops
Guerre en Ukraine : l'UE accuse Vladimir Poutine de feindre les efforts pour parvenir à la paix

Rédigé par Dakarposte le Jeudi 4 Décembre 2025 à 07:53 modifié le Jeudi 4 Décembre 2025 - 12:58

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andrii Sybiha, a exhorté Vladimir Poutine à "cesser de faire perdre du temps au monde", tandis que la cheffe de la diplomatie britannique, Yvette Cooper, a appelé le dirigeant russe à "mettre fin aux fanfaronnades et à l'effusion de sang".


L'Ukraine et ses alliés européens ont accusé mercredi le président russe Vladimir Poutine de feindre l'intérêt pour les efforts de paix après que cinq heures de discussions avec des émissaires américains au Kremlin n'aient abouti à aucune percée ni à aucun compromis.

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andrii Sybiha, a exhorté Vladimir Poutine à "cesser de faire perdre du temps au monde", tandis que la ministre britannique des Affaires étrangères, Yvette Cooper, a appelé le dirigeant russe à "mettre fin aux fanfaronnades et à l'effusion de sang et à être prêt à s'asseoir à la table des négociations et à soutenir une paix juste et durable".

Ces remarques ont été faites alors que les ministres des Affaires étrangères des pays européens de l'OTAN ont fait preuve de peu de patience à l'égard de Moscou lors de leur réunion à Bruxelles mercredi, après les résultats des entretiens du Kremlin avec l'envoyé du président américain Donald Trump, Steve Witkoff, et le gendre de ce dernier, Jared Kushner.

"Ce que nous voyons, c'est que Poutine n'a pas changé de cap. Il pousse plus agressivement sur le champ de bataille", a déclaré le ministre estonien des Affaires étrangères, Margus Tsahkna. "Il est assez évident qu'il ne veut pas d'une quelconque paix."


La ministre finlandaise des Affaires étrangères, Elina Valtonen, est allée dans le même sens. "Jusqu'à présent, nous n'avons vu aucune concession du côté de l'agresseur, à savoir la Russie, et je pense que la meilleure mesure de confiance serait de commencer par un cessez-le-feu complet", a-t-elle déclaré.


Ces commentaires reflètent les fortes tensions et le fossé béant entre la Russie, d'une part, et l'Ukraine et ses alliés européens, d'autre part, que Vladimir Poutine a accusés mardi de saboter les efforts de paix menés par les États-Unis, en avertissant que, en cas de provocation, la Russie serait prête à entrer en guerre avec l'Europe.

Selon le conseiller du président russe pour les Affaires étrangères, Yuri Ushakov, les discussions de mardi au Kremlin entre Vladuimir Poutine, Steeve Witkoff et Jared Kushner ont été "positives", mais il n'a pas voulu divulguer de détails.



Les émissaires américains rencontrent les responsables ukrainiens



Mercredi en fin de journée, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré : "Le monde a clairement le sentiment que la possibilité de mettre fin à la guerre existe".

Dans les commentaires de son discours du soir publiés sur Telegram, le dirigeant ukrainien a déclaré que l'effort dépendait d'une "diplomatie constructive et de la pression exercée sur l'agresseur. Ces deux éléments contribuent à la paix".

Ces commentaires interviennent alors que les émissaires de Donald.doivent rencontrer le principal négociateur ukrainien, Rustem Umerov, jeudi à Miami pour de nouvelles discussions.

Selon Donald Trump, Steeve Witkoff et Jared Kushner sont sortis de leur séance marathon avec Vladimir Poutine convaincus que ce dernier souhaitait mettre fin à la guerre. "Ils ont eu l'impression très nette qu'il souhaitait conclure un accord", a déclaré Donald Trump.



Les Européens renforcent leur aide à l'Ukraine


Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a déclaré que les partenaires de l'Ukraine continueraient à fournir une aide militaire afin de maintenir la pression sur Moscou.

"Les pourparlers de paix se poursuivent. C'est une bonne chose", a déclaré Mark Rutte.

"Mais en même temps, nous devons nous assurer que pendant qu'ils se déroulent, et nous ne savons pas quand ils se termineront, l'Ukraine est dans la position la plus forte possible pour continuer le combat, pour riposter contre les Russes", a-t-il ajouté.





Le Canada, l'Allemagne, la Pologne et les Pays-Bas ont annoncé qu'ils allaient dépenser ensemble des centaines de millions de dollars supplémentaires pour acheter des armes américaines et les donner à l'Ukraine.

Depuis l'invasion totale de 2022, les gouvernements européens, ainsi que les États-Unis, ont dépensé des milliards de dollars pour soutenir Kyiv financièrement et militairement.

Sous Donald Trump, cependant, les États-Unis ont tempéré leur soutien - et ont plutôt fait pression pour mettre fin à la guerre.

Contrairement à l'administration Biden, l'administration Trump n'a pas approuvé les dons d'armes à l'Ukraine. Au lieu de cela, elle les a vendues directement à Kiyv ou à des alliés de l'OTAN qui les ont données à l'Ukraine.

