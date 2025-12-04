Extradition de Doro Gaye : Le Sénégal accélère la procédure devant la Cour d’appel de Paris

En effet, contrairement aux attentes, le Sénégal n’a pas attendu l'expiration du délai pour fournir les informations supplémentaires demandées par la juridiction française. Dès le 2 décembre, les compléments d’informations requis par la Cour d’appel de Paris ont été transmis. Ceux-ci répondent précisément aux huit points soulevés par la justice française, notamment en ce qui concerne les garanties d’un procès équitable et l’assurance que l’état de santé de Doro Gaye serait pris en compte en cas de détention.



Selon Libération, les documents ont été envoyés à l’intéressé pour qu’il puisse formuler ses observations, et un délibéré est désormais attendu le 17 décembre, à moins d'un nouveau report. Ce geste rapide du Sénégal témoigne de la volonté des autorités de faire avancer ce dossier et de respecter les exigences de la Cour d’appel de Paris.



Pour rappel, Doro Gaye, impliqué dans une affaire d’escroquerie foncière avec Zakiloulahi Sow, avait été détenu provisoirement au Sénégal avant de bénéficier d’une liberté provisoire, sous contrôle judiciaire. Cependant, en dépit des conditions de son contrôle, il a quitté le pays pour la France. Depuis, la justice sénégalaise a intensifié ses efforts pour obtenir son extradition.