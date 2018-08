Escroquerie au visa: Une information judiciaire contre Soumaré

Sale temps pour Mamadou Soumaré. L’homme est accusé d’avoir falsifié la signature du porte-parole du khalife des mourides, Serigne Bass Abdou Khadre, pour obtenir auprès de plusieurs ambassades, et en son nom, plus d’une cinquantaine de visas Schengen. Selon Libération, le Parquet a décidé d’ouvrir une information judiciaire contre lui. Un juge va être désigné pour son jugement, rapporte le journal. Ce n’est pas encore le bout du tunnel pour Mamadou Soumaré. Le jeune homme qui a osé scanné l’entête et la signature de Serigne Cheikh Bass Abdou Khadr Mbacké pour solliciter des visas et emmener une “délégation” en France sera bientôt édifié sur son sort. Selon Libération, le Parquet a décidé d’ouvrir une information judiciaire et un juge va être désigné.