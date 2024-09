Escroquerie sur les deniers publics… : Ce que l’on sait sur l’affaire présumée de malversation au ministère de la santé

On en sait un peu plus sur l’affaire de Mamadou Fawzi Dione, directeur administratif et financier de l’Agence de la réglementation pharmaceutique (Arp). Gardé à vue à la Sûreté urbaine de Dakar (Su), il est accusé de détournement de fonds, portant sur les deniers publics par l’ancien Directeur de la Santé.







Selon les informations de Seneweb, tout est parti lors de la passation de service de l’ancien Directeur de la santé Bernabé Gningue. Après vérification, les inspecteurs avaient constaté un gap de 19 millions F CFA dans sa gestion. Les agents ont demandé au Dg de fournir des justificatifs. B. Gningue déclare qu’il n’a jamais signé les documents en question. Ensuite, il a fait porter le chapeau à son Directeur d’Administration et Financier (DAF), Mamadou Fawzi Dione. Il l'accuse d'avoir imité sa signature. C’est ainsi que les inspecteurs lui ont conseillé de porter plainte pour tirer l’affaire au clair. Et, c’est devant le procureur de la République près du tribunal de Dakar que Bernabé Gningue a déposé une plainte contre son DAF. Le parquet a instruit l’affaire en confiant l’enquête à la Su de Dakar.



En exécutant le soit-transmis, les policiers-enquêteurs ont convoqué Mamadou Fawzi Dione. Selon des sources autorisées, il conteste les faits de l’accusation. Le mis en cause a déclaré que son Dg, B. Gningue était au courant de ces transactions. D’ailleurs, soutient M. F. Dione, le Dg a contre-signé les documents pour le décaissement de ces fonds. Il a donné plus de détails, disant que l’argent était destiné à financer une activité pour le personnel de la Santé. Précise-t-il s’il avait une fausse signature, la banque n’allait pas payer le montant.



Hier, une confrontation a été organisée. Et, les deux parties ont maintenu leurs déclarations. Ensuite, Mamadou Fawzi Dione a été gardé à vue pour les délits d’escroquerie sur les deniers publics, faux et usage de faux.



Les mêmes sources attestent que la somme incriminée a évolué et avoisine les 200 millions F CFA. Dans leurs investigations, les éléments de la Su ont adressé une réquisition à la banque Crédit du Sénégal à titre d’information. L’enquête est en cours.