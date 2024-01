Espace : la sonde japonaise SLIM s'est posée sur la Lune

Un demi succès ? Le module spatial japonais SLIM (Smart Lander for Investigating Moon) s’est bel et bien posé sur la Lune ce vendredi (samedi matin au Japon) et une communication a pu être établie, a confirmé l’agence spatiale japonaise JAXA. Mais tout ne s'est pas déroulé comme souhaité : "les cellules solaires [de la sonde] ne produisent pas d’énergie", a précisé l'agence JAXA. Cette panne devrait avoir pour conséquence d'écourter la mission.



Malgré cette mauvaise nouvelle, les Japonais peuvent s'enorgueillir d'avoir réussi à faire alunir un engin avec une précision inégalée, de l’ordre de 100 mètres. Par ailleurs, les ingénieurs de la JAXA semblent pouvoir envoyer des commandes informatiques depuis la Terre et la sonde y répondrait correctement. Enfin, les deux petits rovers que transportait la sonde, ont pu être largués avant l'alunissage.



Après cet atterrissage dans une région recouverte de roche volcanique, SLIM devait rechercher des indices sur l'origine de la lune, notamment en analysant les minéraux avec une caméra spéciale.

Le Japon espérait que succès de cette mission contribuera permette de regagner confiance dans sa technologie spatiale après plusieurs échecs. En avril, un engin conçu par une société japonaise s'est écrasé lors d'une tentative d'alunissage et une nouvelle fusée a échoué son premier lancement en mars dernier.