Espagne : Un Sénégalais arrêté pour trafic d’êtres humains

Un citoyen sénégalais a été arrêté par la police espagnole à la suite de la mort de 11 migrants noyés en avril dernier. Une seule personne avait survécu à la tragédie. Les enquêtes menées à Saragosse, en Espagne, ont abouti à l’arrestation du trafiquant présumé - selon ce qui a été déclaré hier par la police espagnole - qui opérait au Maroc. Seuls quatre corps avaient été retrouvés à la suite de ce naufrage.

Avant de s’embarquer pour l’Espagne, le groupe de migrants est resté caché dans une maison appartenant à une organisation criminelle composée en grande partie de Nigérians et de Sénégalais. Le groupe les avait chargés dans la matinée dans une camionnette et emmenés dans une zone proche d’une plage. là-bas, les migrants avaient embarqué à bord d’un petit bateau équipé d’un petit moteur, avec pour seule indication de suivre les feux vers la côte espagnole. Notre compatriote est soupçonné d’être responsable du recrutement, du logement, du transport jusqu’au lieu de départ et de la collecte de sommes d’argent s’élevant à 500 dollars par personne. Arrivé illégalement en Espagne en juillet, le trafiquant aurait été piégé par son téléphone portable.