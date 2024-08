États-Unis: Donald Trump utilise une chanson de l'artiste français Woodkid sans sa permission

Sur la chanson de Woodkid, « Run Boy Run », on entend la voix de Donald Trump, extraite de l'un de ses discours. On entend notamment son fameux slogan « Make America great again ». Sur cette vidéo, on voit des images de l’ancien président, des images d’avions de chasse, de militaires, des extraits de meetings, des images de migrants massés à la frontière sud des États-Unis, ou encore des manifestations anti-vaccins… Une compilation de deux minutes utilisée comme vidéo de campagne par Donald Trump qui est en course pour la présidentielle du 5 novembre.



Woodkid assure n'avoir jamais accepté que sa musique soit ainsi utilisée

L'artiste a posté ce message sur ses réseaux sociaux : « Encore une fois, je n’ai jamais donné la permission d’utiliser ma musique dans cette vidéo de Donald Trump. ». Woodkid précise que ce morceau est un hymne LGBT+, sous-entendant qu’il est à l’opposé des convictions de Donald Trump qui prône une politique ultra-conservatrice. D’ailleurs, Donald Trump ne connaît probablement pas le thème réel de ce morceau.



Si l’artiste, dans son message, dit « encore une fois », c’est parce que cette vidéo de Donald Trump n’est pas nouvelle, le républicain l’avait postée il y a quelques mois. Woodkid l’avait critiqué, mais cela n’a pas empêché Donald Trump de reposter cette même vidéo ces jours-ci.





Donald Trump a déjà utilisé des morceaux sans autorisation

Ils en ont l’habitude. Ce n’est pas du tout la première fois que Donald Trump, ou son équipe, utilise des chansons ou des musiques sans autorisation. Ce sont un peu des récidivistes en la matière. Il existe même une page Wikipédia qui liste tous les artistes qui ont dû demander au républicain de retirer ou d'arrêter d’utiliser leur musique comme Rihanna, Pharrell Williams, Elton John ou Earth Wind and Fire. Certains ont même entamé des actions en justice. Tous expliquaient ne pas vouloir que leur musique soit associée avec Donald Trump et son mouvement.