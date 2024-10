États-Unis : débat policé des colistiers de Donald Trump et Kamala Harris

Les colistiers de Donald Trump et Kamala Harris ont confronté leurs positions, sur notamment sur l'immigration et le changement climatique en évitant les attaques personnelles et prenant soin de défendre leurs champions.



Traditionnellement, électeurs américains ne votent pas en fonction du vice-président, et le rôle historique du candidat à la vice-présidence, qui est de servir de chien d'attaque à ses colistiers.



Aucun autre débat n'est prévu dans le calendrier politique avant le jour de l'élection. La confrontation de mardi a eu lieu alors que les enjeux mondiaux de la compétition se sont encore accrus avec le tir de missiles par l'Iran en direction d'Israël.



Différentes approches de l'escalade au Moyen-Orient



L'attaque de missiles balistiques iraniens contre Israël mardi a mis en évidence le contraste entre les candidats démocrates et républicains en matière de politique étrangère : M. Walz a promis un "leadership stable" sous la présidence de M. Harris, tandis que M. Vance s'est engagé à revenir à la "paix par la force" si M. Trump était reconduit à la Maison Blanche.



"Ce qui est fondamental ici, c'est qu'un leadership stable va compter", a déclaré M. Walz, avant d'évoquer le "Donald Trump âgé de près de 80 ans qui parle de la taille des foules" et qui répond aux crises mondiales par un tweet.



M. Vance, pour sa part, a promis un retour à une "dissuasion efficace" contre l'Iran sous la présidence de M. Trump. Il a répondu aux critiques de M. Walz à l'encontre de M. Trump en attaquant Mme Harris et son rôle dans l'administration de M. Biden.



L'ouragan Hélène a ouvert une conversation sur le changement climatique

Après la dévastation causée par l'ouragan Helene, M. Vance a répondu à une question sur le changement climatique en évoquant l'emploi et l'industrie manufacturière, faisant un détour par les déclarations passées de M. Trump selon lesquelles le réchauffement de la planète est un "canular".





M. Vance a affirmé que la meilleure façon de lutter contre le changement climatique était de transférer davantage d'activités manufacturières aux États-Unis, car le pays dispose de l'économie énergétique la plus propre au monde. Il s'agissait d'un point de vue nettement national sur une crise mondiale, en particulier après que M. Trump a retiré les États-Unis des accords internationaux de Paris sur le climat au cours de son administration.



M. Walz a également mis l'accent sur le changement climatique en vantant les investissements de l'administration Biden dans les énergies renouvelables ainsi que les niveaux records de production de pétrole et de gaz naturel. "Vous pouvez nous voir devenir une superpuissance énergétique à l'avenir", a déclaré M. Walz.







Immigration et avortement



Au chapitre de l'immigration, Tim Walz a accusé son rival républicain de "déshumaniser" les migrants. Le démocrate faisait référence à la théorie lancée par D. Trump selon laquelle des migrants auraient mangé des chiens et des chats à Springfield.



De côté, J.D. Vance a accusé le camp démocrate de défendre des positions "pro-avortement radicales". "Nous sommes pro-femmes" a répondu Tim Walz.