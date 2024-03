États-Unis: trois morts après des coups de feu dans la grande banlieue de Philadelphie

Trois personnes ont été tuées ce samedi 16 mars, à la suite de coups de feu dans un quartier résidentiel de la grande banlieue de Philadelphie, dans l'est des États-Unis. Le suspect était en fuite après avoir commis un car-jacking, ont par ailleurs indiqué les médias locaux et la police. Sur Facebook, la police de Middletown Township a confirmé « des coups de feu à Falls Township », évoquant « plusieurs victimes », la presse donnant plus de détails. La police et le gouverneur de l'État de Pennsylvanie, Josh Shapiro, ont appelé chacun de leur côté la population de cette banlieue nord de la ville à rester chez elle.





























































Rfi