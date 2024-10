États généraux des transports publics : Le Président appelle à « promouvoir un mode de transport plus durable »

Le Président Bassirou Diomaye FAYE a souligné, lundi, lors de l’ouverture des états généraux des transports publics, l’importance de ces assises, qui représentent une occasion unique de dresser un état des lieux rigoureux des différents sous-secteurs du transport, qu’il soit routier, ferroviaire ou aérien.



« Les présentes assises, par leur caractère exceptionnel, offrent une opportunité unique d’établir un état des lieux rigoureux et de réfléchir aux solutions durables pour remédier aux problèmes endémiques du secteur », a déclaré le chef de l’État.





Il a encouragé les acteurs présents à mener un diagnostic complet et sans complaisance, afin de mieux comprendre les défis auxquels le secteur est confronté.



Le Président a également mis l’accent sur la nécessité de définir un système de transport inclusif et durable, capable de s’adapter aux nouvelles formes de mobilité, notamment les solutions électriques et numériques.



En outre, Bassirou Diomaye FAYE a plaidé pour une « réhabilitation stratégique du chemin de fer », qu’il considère comme une solution alternative essentielle pour alléger la pression sur les routes.



Cette initiative vise non seulement à « préserver les infrastructures routières », mais aussi à « promouvoir un mode de transport plus durable ».

























































walf