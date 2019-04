Eviction de Mary Teuw Niane du Gouvernement : L'ombre de Mansour Faye...

Lors de la formation du nouveau gouvernement, le ministre Mary Teuw Niane n'a pas été reconduit. Un départ qui a suscité beaucoup de commentaires à Saint-Louis. Dans son fief, on parle de bisbille politique avec Mansour Faye, maire de la ville et non moins beau-frère du président Sall, rapportent nos confrères de Zik Fm.

A Saint-Louis, beaucoup de ressortissants de la veille ville croyaient que l’ancien ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation resterait à son poste ou serait logé dans un autre grand ministère. Mais à l’arrivée, Mary Teuw Niane a été zappé comme treize autres ministres. Pour beaucoup de ressortissants de la ville tricentenaire, le départ de Mary Teuw Niane reste lié à une certaine concurrence ouverte que ce dernier menait à l'endroit du maire de la ville, Mansour Faye. En effet, l’ancien ministre de l’Enseignement supérieur défiait le beau-frère du président au vu et su de tout le monde, avançant même des ambitions à conquérir la mairie de Saint-Louis. Une raison qui, aux yeux de certains, justifie son départ de l'attelage gouvernemental.