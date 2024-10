Ex-SGBS : 3 milliards de FCFA détournés

L’expert A.D (52 ans), en service à la Société générale Sénégal (ex-Sgbs) avait été écroué par le doyen des juges pour « escroquerie, faux et usage de faux en écritures de banque, obtention d’avantages indus par introduction dans un système informatique et blanchiment de capitaux » portant sur la somme de 1.911.000.000 F CFA. Les vérifications complémentaires effectuées par la banque révèlent un préjudice définitif plus vaste.



Selon les révélations de Libération, pas moins de trois milliards de F CFA ont été pompés de la banque depuis 2013, année à laquelle l’expert en cause avait commencé les virements frauduleux.



Aujourd’hui, la grande question est de savoir si A.D qui ne reconnaît pas avoir détourné 400 millions de F CFA et poussières a agi seul? Le journal note que c’est sans doute la raison pour laquelle le doyen des juges a fait une délégation judiciaire pour poursuivre les investigations.







Pour rappel, le service d’audit interne de la banque avait détecté dans un premier temps 8 virements frauduleux d’un montant de 139.407150 F CFA sur la période du 26 février 2024 au 30 août 2024. A la suite d’autres vérifications, les virements frauduleux se sont élevés à la somme de 413.021.088 F CFA puis à celle de 1.911.000.000 F CFA.





























