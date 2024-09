Exclus du PDS: Doudou Wade et cie chargent Karim Wade

C’est la réponse du berger à la bergère. Aussitôt après leur exclusion du PDS, Doudou Wade et ses camarades se sont fendus d’un communiqué pour répondre au fils de l’ancien Président de la République Abdoulaye Wade. En effet, les exclus du parti estiment que Karim Wade vient de franchir le Rubicon en posant un acte qui, d’après eux, n’est pas conforme aux textes qui régissent le Parti démocratique sénégalais. Ainsi, ils assimilent leur exclusion à de « l’inculture politique », de « la lâcheté » et de « l’ignorance ». Poursuivant leur argumentaire, ils accusent Karim Wade de profiter de la vieillesse de son père pour prendre des décisions qui rament à contre-courant des principes qui fondent le parti. « Depuis plusieurs années, Karim avec une lâcheté sans commune mesure, abusant de la faiblesse d’un père âgé, par ailleurs secrétaire général national du PDS, utilise sa signature pour prendre des décisions arbitraires qui ternissent son image et entachent sa carrière légendaire », ont-ils déclaré.



Dans la même dynamique, Doudou Wade et ses camarades se demandent comment un parti dont les instances ne se sont pas réunies depuis plusieurs années peut se permettre de prendre des décisions d’une telle gravité. Selon eux, les motifs justifiant leur exclusion du parti relèvent du « mensonge » en ce sens qu’aucune fédération ne s’est prononcée en faveur d’une quelconque exclusion d’un membre du parti. Dans le même ordre d’idées, ils reprochent à Karim Wade de les exclure du parti sans évoquer un seul article des textes qui régissent le PDS et soutiennent qu’il a décidé « volontairement et insidieusement » de saborder le parti démocratique sénégalais.



À les en croire, Karim Wade s’est auto-exclu du parti à travers les actes qu’il pose « les actes posés qui se caractérisent par de multiples collisions avec des adversaires, sans mandat du parti et la violation systématique de ses textes, appellent comme conséquence, la constatation de son auto-exclusion », lit-on dans le communiqué. Pour le justifier, ils se demandent, ainsi, comment comprendre qu’en l’espace d’un an que Karim passe d’adversaire irréductible de BBY, à « complice dans un putsch raté », puis d’adversaire à nouveau de BBY et soutien de Pastef et aujourd’hui d’adversaire de Pastef et allié de l’Apr.



À cet effet, ils appellent les militants à refuser toute diversion et à rester déterminés à faire cap sur la sauvegarde de l’héritage du secrétaire général national du parti, maître Wade et la perpétuation de son œuvre au service du Sénégal et de l’Afrique. D’après eux, la page Karim Wade appartient au passé « la page Karim est bien tournée et irréversiblement par les Sénégalais, les militants et militantes authentiques, sérieux et soucieux de la préservation de l’œuvre de Wade, de l’honneur et de la dignité du parti et de ses membres, à bout de patience et fatigués de mensonges en continu et de manipulations éhontées », ont-ils conclu.

























































