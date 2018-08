Exclusif-Les dessous de la visite à Touba: Macky Sall, le Khalife général et le cas Mbaye Touré

On en sait un peu plus sur les raisons de la visite inopinée de Macky Sall récemment à Touba. Si certains considèrent cette rencontre entre le président de la République et le Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké comme une riposte à la campagne de dénigrement engagée par l’opposition contre le régime auprès des chefs religieux et représentations diplomatiques, les choses étaient plus sérieuses que cela. En effet, Dakar7 a appris de ressources dignes de foi que les discussions ont aussi porté sur cas Mbaye Touré, directeur administratif et financier de la ville de Dakar, en détention à Reubeuss dans l’affaire dite de la caisse d’avance. Il est de notoriété que Mbaye Touré est un fervent mouride, talibé de Serigne Mountakha. On se rappelle que le marabout avait fait nuitamment le déplacement à la prison pour rendre visite à son talibé, ceci bien avant qu’il ne soit khalife. Mbaye Touré va-t-il bénéficier d’une réduction de peine ou d’un non-lieu ? Aujourd’hui, devenu Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha, confient nos sources, souhaite voir Mbaye Touré libre. Une requête à laquelle le Palais semble disposer à répondre favorablement. C’est d’ailleurs ce qui expliquerait le fait que Mbaye Touré n’ait pas fait appel malgré sa condamnation à cinq ans de prison ferme. De même, son comportement à l’audience d’appel a fait couler beaucoup de salive. En effet, de concert avec les avocats de la défense, Khalifa Sall et ses codétenus dont Mbaye Touré avaient décidé de se retirer du procès. Bizarrement, Mbaye Touré, contre toute attente, se présentera devant la barre et enfonce le maire de Dakar en reconnaissant que la caisse d’avance n’avait pas de base légale. A quoi joue Mbaye Touré alors ? Pense-t-il bénéficier d’une réduction de peine ou d’un non-lieu ? En tout cas, son incarcération a été évoquée lors de la visite du président à Touba. Et selon les indiscrétions, le président a promis ferme l’élargissement du Daf de la mairie. Seulement, l’équation à une inconnue demeure Kalifa Sall. Son cas est intimement lié à celui de Mbaye Touré qu’il est quasiment impossible selon un spécialiste du droit pénal de libérer l’un sans l’autre. Mbaye Touré et Khalifa Sall sont donc deux « frères siamois » qu’il est impossible de séparer. Ainsi, sans le vouloir Mbaye Touré pourrait être le sauveur du maire de Dakar car le libérer et garder ce dernier en prison serait une tâche de plus dans le fonctionnement de la justice. L’opinion sera en tout cas édifiée le 30 août prochain. Date attendue pour le délibéré du procès en appel de la Caisse d’avance de la Mairie de Dakar. Pour rappel, le procureur Lansana Diabé, dans son réquisitoire, avait demandé la confirmation des peines principales et complémentaires infligées aux accusés par le juge Malick Lamotte. Celui-ci avait condamné le maire de Dakar, Khalifa Sall, à une peine de 5 ans ferme, avec confiscation des ¾ de ses biens et une amende de 5 millions de francs Cfa. On en sait un peu plus sur les raisons de la visite inopinée de Macky Sall récemment à Touba. Si certains considèrent cette rencontre entre le président de la République et le Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké comme une riposte à la campagne de dénigrement engagée par l’opposition contre le régime auprès des chefs religieux et représentations diplomatiques, les choses étaient plus sérieuses que cela. En effet, Dakar7 a appris de ressources dignes de foi que les discussions ont aussi porté sur cas Mbaye Touré, directeur administratif et financier de la ville de Dakar, en détention à Reubeuss dans l’affaire dite de la caisse d’avance. Il est de notoriété que Mbaye Touré est un fervent mouride, talibé de Serigne Mountakha. On se rappelle que le marabout avait fait nuitamment le déplacement à la prison pour rendre visite à son talibé, ceci bien avant qu’il ne soit khalife. Mbaye Touré va-t-il bénéficier d’une réduction de peine ou d’un non-lieu ? Aujourd’hui, devenu Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha, confient nos sources, souhaite voir Mbaye Touré libre. Une requête à laquelle le Palais semble disposer à répondre favorablement. C’est d’ailleurs ce qui expliquerait le fait que Mbaye Touré n’ait pas fait appel malgré sa condamnation à cinq ans de prison ferme. De même, son comportement à l’audience d’appel a fait couler beaucoup de salive. En effet, de concert avec les avocats de la défense, Khalifa Sall et ses codétenus dont Mbaye Touré avaient décidé de se retirer du procès. Bizarrement, Mbaye Touré, contre toute attente, se présentera devant la barre et enfonce le maire de Dakar en reconnaissant que la caisse d’avance n’avait pas de base légale. A quoi joue Mbaye Touré alors ? Pense-t-il bénéficier d’une réduction de peine ou d’un non-lieu ? En tout cas, son incarcération a été évoquée lors de la visite du président à Touba. Et selon les indiscrétions, le président a promis ferme l’élargissement du Daf de la mairie. Seulement, l’équation à une inconnue demeure Kalifa Sall. Son cas est intimement lié à celui de Mbaye Touré qu’il est quasiment impossible selon un spécialiste du droit pénal de libérer l’un sans l’autre. Mbaye Touré et Khalifa Sall sont donc deux « frères siamois » qu’il est impossible de séparer. Ainsi, sans le vouloir Mbaye Touré pourrait être le sauveur du maire de Dakar car le libérer et garder ce dernier en prison serait une tâche de plus dans le fonctionnement de la justice. L’opinion sera en tout cas édifiée le 30 août prochain. Date attendue pour le délibéré du procès en appel de la Caisse d’avance de la Mairie de Dakar. Pour rappel, le procureur Lansana Diabé, dans son réquisitoire, avait demandé la confirmation des peines principales et complémentaires infligées aux accusés par le juge Malick Lamotte. Celui-ci avait condamné le maire de Dakar, Khalifa Sall, à une peine de 5 ans ferme, avec confiscation des ¾ de ses biens et une amende de 5 millions de francs Cfa.