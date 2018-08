Exclusivité dakarposte! Attendu aujourd'hui , Me Sidiki Kaba va ...parler!

Et, l'on reparle de ce qu'il est convenu d'appeler le cas du ministre des Affaires Étrangères! Dakarposte , qui suit l'évolution de cette affaire, tient de ses réseaux de renseignements que Me Sidiki Kaba entend se prononcer aux fins d'eclairer la lanterne de l'opinion. Sauf revirement, le chef de la Diplomatie Sénégalaise sera de retour au bercail ce dimanche . Et, il n'est pas exclu qu'il tienne un point de presse , bref se montrer physiquement aux médias en vue de démentir ce "bruit" de son pseudo accident cardio vasculaire qu'avait écrit un blog Senegalais. Quoi qu'il en soit , les prochaines heures nous edifieriont bien...