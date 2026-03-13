Exploitation pétrolière et gazière : Un fonds de garantie mis en place pour les populations riveraines

Vendredi à Dakar, Petrosen Holding et le Fonds de garantie des investissements prioritaires (FONGIP) ont conclu un accord pour mettre en place un fonds de garantie renouvelable d’une valeur de 5 milliards de francs CFA, destiné aux individus touchés par l’extraction du pétrole et du gaz dans les régions du centre Fatick et du nord Saint-Louis.



Ce fonds, avec un taux d’intérêt inférieur à 10% et une durée proche de cinq ans, est destiné aux résidents – groupements économiques et communautés – des zones où se trouvent ces deux régions riches en pétrole et en gaz, rapporte l’APS.





« Il va offrir des solutions concrètes, des alternatives économiques et des opportunités nouvelles aux communautés impactées par les projets pétroliers et gaziers », a déclaré Alioune GUEYE, directeur général de Petrosen Holding.



Le fonds de garantie renouvelable va favoriser l’accès des bénéficiaires à des « financements souples», encourager l’initiative entrepreneuriale locale, diversifier les sources de revenus et « encourager l’émergence de projets structurants et renforcer la résilience » des foyers touchés par l’exploitation des réserves de pétrole et de gaz, a-t-il indiqué.



M. GUEYE a rappelé que le Sénégal est devenu officiellement producteur de pétrole en juin 2024 et de gaz en décembre de cette même année, soulignant que cette « nouvelle ère porteuse de promesses immenses » génère également des « inquiétudes légitimes ».



D’après le directeur général de Petrosen Holding, ce sont principalement les pêcheurs et les habitants des régions où le pétrole et le gaz sont exploités qui ressentent ces préoccupations.



« Ces populations vivant au rythme de la mer et de la mangrove s’interrogent et expriment leurs craintes et, quelquefois, leurs frustrations », a-t-il admis. M. GUEYE a ajouté qu’elles expriment des préoccupations concernant les dangers environnementaux tout en se souciant de la conservation de la biodiversité marine et côtière.



« L’énergie n’a de valeur que si elle améliore la vie des femmes et des hommes que nous servons. Le mécanisme que nous mettons en place répond précisément à cette ambition et s’inscrit pleinement dans notre politique de responsabilité sociétale», a-t-il précisé.



Elle a déclaré que le Fonds de garantie des investissements prioritaires s’engage également à assurer un traitement rapide et spécifique des dossiers, ainsi qu’à fournir régulièrement des rapports à Petrosen Holding concernant la gestion du fonds de garantie renouvelable.













































Walf