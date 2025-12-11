FAUX VISAS CANADA ET EUROPE- LA DIC, LA SR, FAIDHERBE ET LA DSC AUX TROUSSES D’UN RÉSEAU MAFIEUX

L’alerte maximale est donnée, depuis quelques jours, dans les réseaux sociaux. « Salam messieurs et dames. Je vous mets en garde contre ces réseaux mafieux qui opère dans les faux visas, notamment pour le Canada et les pays européens. Les membres sont installés entre le Sénégal, le Maroc et la France. Voilà leurs numéros au cas où : +221 772012358 ; +33 7 84 70 32 90 ; +33 7 58 38 80 97 et +221 76 238 37 80 », a-t-on appris de bonne source.



Nos interlocuteurs d’ajouter : « Si B. Diouf fait la navette en galante entre Dakar et Mbour, A. Mmeth Mbodj lui se la coule douce en France où il ne fait que plumer les honnêtes gens. Quant à I. Sène dit Biggy, il est établi au Maroc, plus précisément à Casablanca, où il a fait beaucoup de victimes parmi nos compatriotes qui cherchent désespérément à rallier l’Espagne. La seule femme du gang, épouse de I. Sène, s’appelle D. Segnhor et vit à Cambérène Tally Ndiaga Mbaye ».



Aux dernières nouvelles, tout ce beau monde, qui croule sous les plaintes, est dans le collimateur des services de sécurité, plus précisément de la Division des Investigations Criminelles (DIC), de la redoutable Section de Recherches (SR) de la Gendarmerie de Colobane, de la Brigade de Recherches (BR) de Faidherbe et de la Division Spéciale de Cybercriminalité (DSC). Affaire à suivre.



Mamadou L. Ndiaye

clounjay@yahoo.fr

