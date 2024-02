FC25 sur le dialogue: "Il est hors de question de nous réunir pour acter votre résonance et trouver une porte pour vous maintenir" (Déthié Fall)

Pour le candidat Déthié Fall , il est hors de question pour les candidats validés par le Conseil Constitutionnel de se réunir autour d'une concertation pour permettre à Macky Sall de se maintenir au pouvoir. Ainsi, dira-t-il face à la presse au lendemain de la sortie de Macky Sall. "Il est hors de question de nous réunir pour acter votre résonance et trouver une porte pour vous maintenir. Nous ne le ferons pas et nous ne vous donnerons pas cette occasion ". " Beug gua ko rée, beugg gua ko kékento, aye kilifeu laniou ", a lâché le candidat Déthié Fall.

" En nous tenant un discours sans mesure alors que la mesure attendue est de fixer la date de la présidentielle à la suite à la décision du Conseil Constitutionnel. Ce dilatoire politicien ne peut prospérer , en même temps, il nous dit qu' il ne compte pas démissionner d'ici la fin de son mandat. Par conséquent, il ferme la porte de la succession par le président de l'Assemblée Nationale. (...) M. le Président vous avez fait votre temps et il est temps de partir parce que le peuple sénégalais en a fini, elle en a marre de vos méthodes. Le FC 25, nous avait envoyé un communiqué , vous rappelant que vos seuls interlocuteurs demeurent les 19 candidats à cette étape du processus électoral", a laissé entendre le candidat lors de la conférence de presse du Front FC25, qui regroupe 16 des 19 candidats validés.



Pour le leader du Prp, l'appel au Dialogue du chef de l'Etat, n'est autre qu'une ruse pour les diviser. " Et l'invite que vous leur faites aujourd'hui, c'est de vous positionner en arbitre devant le spectacle d'opposants qui s'opposent entre eux devant vous et votre parti. Nous ne sommes pas de ce niveau là et jamais nous ne descendrons à ce niveau là. Nous avons beaucoup de respect pour tous les opposants, ce n'est pas au moment de votre départ que vous allez opposer des opposants", a martelé Dethie Fall.































