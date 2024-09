FOCAC | BASSIROU DIOMAYE FAYE S’EST ENTRETENU AVEC XI JINPING

Le Président de la République Son Excellence Bassirou Diomaye s’est entretenu, mercredi, avec le président chinois, Xi Jinping, à Beijing, à l’occasion du Sommet 2024 du Forum sur la coopération sino-africaine (FCSA) et une visite d’Etat, rapporte Xinhuanet.



« Notant que la Chine et le Sénégal sont des amis et des partenaires sur la voie du développement et du renouveau nationaux, M. Xi a déclaré que la coopération bilatérale avait obtenu des résultats tangibles et bénéficié aux deux peuples au cours des dernières années », renseigne la source.



La Chine est disposée à œuvrer avec le Sénégal pour réaliser leur modernisation respective et à porter le partenariat de coopération stratégique global entre les deux pays à un nouveau niveau, a indiqué M. Xi.































































