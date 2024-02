Face à la presse nationale : Macky Sall esquive Amadou Ba

Malgré l’insistance de Alassane Samba Diop d’évoquer le conflit supposé ou réel entre le Président Sall et son candidat Amadou Ba, Macky Sall a eu le malin plaisir d’esquiver cette question cruciale, moins importante à ses yeux. Il l’a fait d’une douceur légendaire. «Les questions politiques, je préfère les éviter. Parce que l’heure est grave. L’heure est très grave, Alassane. Le pays fait face à une situation inédite, pour le moment nous parlons de l’élection. Dans un autre cadre, je pourrais vous répondre abondamment sur mon candidat, sur la coalition, bref sur le volet politique. Là nous parlons d’un sujet essentiel qui est la date de l’élection, comment on y ira et l’après 02 avril. C’est ça qui est fondamental aujourd’hui pour nous, pour la majorité, pour l’opposition et pour le peuple», a-t-il dit.





















































