Fada : "Je ne suis pas Wadiste"

Modou Diagne Fada, qui se dit attristé par la situation au Pds, semble se réjouir de son exclusion au Pds. "Nous ne regrettons pas d'avoir été exclus du Pds. Si nous étions restés, nous allions prendre part à un suicide politique collectif. Nous avons eu raison sur Wade et le Pds", déclare le président de LDR/Yessal, ce dimanche, à l'émission Grand Jury de la Rfm.

Même s'il a pris sa route, loin de ses ex-frères libéraux, il estime que la formation libérale a commis une grosse erreur en boycottant la présidentielle de 2019. "Le boycott du Pds est assez dommage car ce parti est un patrimoine national", se désole Modou Diagne Fada.

Et de marteler : "Quand la Cour suprême a donné son verdict sur l'affaire Karim, le Pds devait désigner un autre candidat". Sur ses convictions politiques, Fada révèle : "Je ne suis pas Wadiste, mais Me Wade reste mon mentor. Je lui voue un grand respect. Du point de vue politique, je ne réponds plus de lui".