Faisant l'objet de plusieurs plaintes, la célèbre "Ndeya Beauté" arrêtée pour escroquerie et abus de confiance

Dakarposte est en mesure de révéler que l'illustre Ndeya Beauté est tombée dans la nasse des pandores de la brigade de recherches sise à un jet de pierre de l'avenue Faidherbe.



En attendant d'y revenir amplement, il nous revient qu'elle est visée par plusieurs procédures judiciaires; autrement dit elle a été convoquée et arrêtée à la suite de plusieurs plaintes déposées contre elle pour des faits présumés d’escroquerie liés à des tontines.



En somme, différentes victimes lui réclament plusieurs millions de francs CFA .





Affaire à suivre...

















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