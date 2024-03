Farba Ngom : "Les opposants Cledor Sène et Dame Mbodj ont rencontrés Macky Sall(...) Ils soutenaient un troisième mandat du président sortant (...) Dame a sollicité un passeport diplomatique et (...)"

Farba Ngom a, en pleine nuit, jeté un pavé dans la mare politique. En effet, sa révélation surprenante mouillant deux farouches opposants du régime de Macky fait déjà l'effet d'une bombe.



Pour la gouverne de ceux qui n'ont pas suivi l'émission, l'invité de notre consoeur Maïmouna Ndour Faye a laissé entendre sur le plateau de 7 Tv que Clédor Sène, qui, faut-il le rappeler, a bénéficié d'une amnistie après avoir purgé plus de 12 ans à la Maison d'arrêt de Rebeuss pour l'affaire feu Me Babacar Sèye, "est mal placé pour s'opposer au projet de loi d’amnistie à l'actif du Président Macky Sall. "



À l'en croire, Cledor Sene et Dame Mbodj, contempteurs du Macky, "jouent un double jeu".

Invité à être plus explicite, "le griot attitré du Président Sall" a révélé que "le duo a bel et bien profité d'innombrables prérogatives du chef de l'Etat. "



Selon lui, le huis clos, passé sous silence pendant une année au nez et à la barbe du commun des Sénégalais a eu lieu chez celui qui tient les manettes du convoité pouvoir Exécutif.



"Dame et Cledor ont été discrètement reçus par Macky. D'ailleurs, ils ont soutenu devant moi la troisième candidature du Président. À preuve, Dame Mbodj a saisi l'opportunité pour demander au chef de l'Etat de lui offrir un passeport diplomatique entre autres largesses. Et puis, Clédor Sène, qui passe le plus clair de son temps à tirer sur le régime a maintes fois rencontré le Président Maky Sall. Je m'en arrête là pour le moment en attendant leurs réactions" étayera Farba.



Nous avons beau tenté de joindre Dame Mbodj et Cledor Sene aux fins de recueillir leurs versions. En vain.

À coup sûr, ils répondront. Et, le peuple assez mature saura séparer en toute lucidité, la bonne grain de l’ivraie !