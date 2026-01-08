Farba Ngom et Tahirou Sarr libérés sous… bracelet électronique

Une information qui parvient à Solo Médias Groupe de sources judiciaires fiables .



Farba Ngom et Tahirou Sarr sont libres.



Il nous revient, en effet, qu’ils ont bénéficié de liberté provisoire sous bracelet électronique.



Pour rappel, Farba Ngom (député-maire des Agnam) et Tahirou Sarr (homme d’affaires, patron de Sofico SA) sont au cœur d’une enquête portant sur des transactions financières et foncières estimées à 125 milliards de FCFA, entre autres.



Après avoir été placés sous mandat de dépôt en février 2025, ils ont été entendus sur le fond par le collège des juges d’instruction en décembre 2025. Lors de ces auditions, Tahirou Sarr a maintenu n’avoir jamais versé de “rétro-commissions” et a cherché à mettre hors de cause Farba Ngom, affirmant la régularité de leurs flux financiers.



À la suite de la clôture des auditions le 17 décembre 2025, leurs avocats ont déposé de nouvelles demandes de mise en liberté provisoire, espérant une issue favorable début 2026 en raison de la “convergence” de leurs versions des faits.