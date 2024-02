Farba Ngom, "le griot attitré du Macky", sort enfin du terrier !

Il faudrait être d'une extrême mauvaise foi pour ne pas reconnaître que l'appareil du parti marron fait face à des vents contraires et ce, depuis que Macky Sall "himself" a renoncé à briguer un autre mandat. Comme il fallait s'y attendre, des collaborateurs et non des moindres du chef de file de l'APR ont fini de prendre leurs distances, contestant notamment le choix du candidat de Benno à la décisive Présidentielle...Au sein de la mouvance Présidentielle, précisément dans la formation politique marron au pouvoir, des langues se délient pour critiquer ouvertement ce que quelques mois plus tôt, personne n’osait dénoncer...



Ce soir, sous le ciel étoilé de Dakar, celui que la rédaction de dakarposte a surnommé "le griot attitré" du Président Macky Sall -Farba Ngom- dont la présence sur les écrans est bien trop rare", fera face à notre consoeur Maïmouna Ndour. Cette dernière, qui a de l'abattage, constamment au diapason de l'actualité, mène ses entretiens sereinement. La dame, au teint caramel, sait poser ses questions, n'interrompt pas son invité, mais n'hésite pas à le relancer. Bref, du bon boulot qui permet d'aller au fond des sujets. Incontestablement, MNF, comme on la surnomme, offre des moments, il faut bien l'avouer, uniques et rend les politiques sympas. On aurait presque envie de prendre un verre avec eux.



L'émission avec ce "bon client"-pour paraphraser le jargon de la presse- va à n'en point douter enregistrer un bon score de téléspectateurs entre autres followers.



Le "griot attitré" du Président Macky, tenu de réussir ce grand oral, embarque, pourrait-on dire, pour un vol à haut risque. La cause? Inutile d'être devin pour subodorer que Farba Ngom aura à cœur d’asseoir une légitimité encore vacillante, mais ô combien essentielle de son ami, le contesté candidat de l'APR pour prétendre rassembler la fratrie "Apériste" dont le pouvoir semble échapper à son détenteur, son mentor ou ex leader politique.



En somme, un "face to face" sur 7 Tv à ne surtout pas rater!



Espèrons que la com politique ne va prendre le pas sur la sincérité!