Fatick : Le prof d'arabe qui insultait les chefs religieux transféré à la SR de Dakar

Professeur d'arabe au lycée de Thiaré Ndialgui, en région fatickoise, Massamba Diop est dans de beaux draps. Il a été arrêté par les gendarmes de la Brigade de Recherches (BR) de Kaolack qui l'ont mis à la disposition de leurs collègues de la brigade territoriale du Sine.



Selon des sources de Seneweb proches du dossier, M. Diop est accusé d’avoir proféré des propos injurieux à l'endroit des chefs religieux et attaqué le président de la République Macky Sall. Il a également appelé le peuple à l'insurrection. Il aurait tenu, de plus, des propos graves devant ses élèves, en plein cours, pour évoquer la crise politique.



Il est reproché aussi à "Oustaz Diop", comme l'appellent ses élèves, d'avoir diffusé, dans des groupes WhatsApp, des messages incitant à la violence. Ce professeur est soupçonné d'avoir des liens avec des réseaux dangereux.



La SR de Colobane hérite du dossier



Ainsi, les autorités judiciaires ont pris cette affaire au sérieux. À cet effet, Massamba Diop a été transféré vendredi dernier à la Section de recherches de Colobane, qui a hérité du dossier sensible.