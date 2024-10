Fatick, Passy… : SONKO se fixe un score de 70 %

Pastef veut arracher Fatick des mains de Macky Sall. Après son méga meeting dans la capitale de la Petite côte, le cortège de Pastef s’est rendu dans le Sine et le Saloum. La caravane a sillonné, hier, Foundiougne, Mbam, Djilor, Passy, Sokone, Gossas, Fass, Ourour, Mbadakhoun… A l’étape Fatick, Ousmane Sonko a appelé ses militants à voter Pastef pour une écrasante majorité. «Le 17 novembre, massivement, Fatick va voter la liste Pastef pour une majorité écrasante, confortable au Président Bassirou Diomaye Faye pour qu’il puisse poursuivre le travail pour qu’on puisse réussir notre contrat de 2029 qu’on s’est fixé avec vous», dit-il. Il n’a pas manqué de lancer des piques à l’opposition. «Certains pensent que leur retard en politique est causé par Ousmane Sonko. Ils ne parviennent pas encore à digérer leur défaite. Donner à ces gens un ou deux députés, c’est leur donner des députés de trop», poursuit-il. A l’étape Passy, il a annoncé un score de 70 % pour Pastef dans la zone. «On avait 54 % aux dernières élections, cette fois-ci, on cible 70 %», ajoute Ousmane Sonko.



Le Premier ministre affirme par ailleurs que le principal problème des populations de Fatick en passant par Kaolack jusqu’à Diourbel, c’est l’eau. «Vous avez un excellent président de la République qui est Bassirou Diomaye Faye. Vous disposez également d’un bon Pm avec un gouvernement qui est près de son peuple. Le Sénégal n’a jamais eu un tel gouvernement. Vous avez également un excellent programme qui vous a été présenté», indique Sonko avant de lancer : «Vous êtes notre force. Soyez près de cette équipe et n’écoutez pas ces gens qui ne parviennent pas encore à se faire de la volonté divine. En 2029 lorsque nous allons faire notre bilan, nous allons évaluer ce qu’on a trouvé ici et ce qu’on a fait en 4 ans. En ce moment, on saura si vous allez nous confier le pays pour les 50 prochaines années». Dans le même sillage, il n’a pas manqué d’annoncer l’ouverture du port de Ondaonga. Selon lui, sa fonction essentielle sera d’en faire un port de réception entre la Casamance et Dakar pour permettre aux bateaux de décharger et recharger au grand bénéfice des populations.

































































walf