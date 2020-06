Faux billets : Le procès de Thione Seck encore renvoyé au 15 juin

Initialement prévu aujourd’hui, le procès de Thione Seck a été renvoyé au 15 juin prochain pour plaidoiries.



La constitution d’un nouveau conseil du côté de la défense de Thione Seck est le motif du renvoi.



Il faut dire que Thione Seck est poursuivi pour association de malfaiteurs, contrefaçon et altération de signes monétaires en cours légal au Sénégal et dans un pays étranger, blanchiment de capitaux et tentative d’escroquerie. Son co-prévenu, Alaye Djité est aussi poursuivi pour les mêmes délits.



Pour rappel, la Chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Dakar avait infirmé le premier jugement rendu par le tribunal correctionnel de Dakar. En rendant sa décision, la Cour avait confirmé sur le principe l’annulation et avait infirmé par rapport aux actes subséquentes. En d’autres termes, la procédure va être poursuivie et c’est la jurisprudence Khalifa Sall qui est invoquée.

























































igfm