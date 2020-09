Faux et usage de faux: Lamine Faty, le présidentt de la Commission domaniale de Madina Wandifa, arrêté à Dakar

Un malheur n’arrivant jamais seul, le président de la Commission domaniale de la mairie de Madina Wandifa dans la région de Sédhiou, a vu le ciel se dérober sous ses pieds, en se faisant appréhender dans l’enceinte du bureau des passeports. C’est dans la journée d’hier que le conseiller municipal s’est présenté à Dieuppeul en compagnie d’une dame qui devait déposer un passeport, selon des sources policières contactées par Atlanticactu.com.



Une fois seule face aux techniciens du bureau qui procédaient au dépôt, le ouolof parlé par la dame a éveillé des soupçons des policiers qui ont voulu en savoir davantage. Elle sera questionnée par les agents sur sa provenance et celle des documents qui lui ont permis d’obtenir la carte nationale d’identité sénégalaise et, ne sachant que répondre, elle est rapidement passée aux aveux en pointant du doigt le « Maire » qui l’accompagnait et qui lui avait facilité l’obtention d’un extrait de naissance à Sédhiou et la carte d’identité au commissariat de Grand-Yoff.



« Ce sont des parents guinéens qui m’ont mis en contact avec M. le « Maire » car, m’avaient-ils dit, Faty n’avait pas son pareil pour l’établissement d’extraits de naissance ou cartes d’identité et passeports moyennant espèces sonnantes et trébuchantes », a confié la dame Hawa Bâ aux enquêteurs.











