Fête du travail : Le Dr Mbaye Ndiaye, Directeur des Douanes, dope ses hommes

À l’occasion de cette journée du 1 mai, marquant la fête du travail, le Dr Mbaye Ndiaye, Directeur général des Douanes, est descendu sur le terrain pour rencontrer ses agents de Pata, Médina Yoro Foula et de Salikégné pour une visite d’inspection.





Il en a profité pour échanger avec eux avant de leur lancer un message de remobilisation. Dr Ndiaye a appelé les agents à accroître leurs performances sur tous les tableaux : lutte contre la fraude commerciale; contre les trafics illicites (médicaments, drogue, faux monnayage, etc.).



Il a insisté, également, sur “la mobilisation optimale des recettes”.



Enfin, il a évoqué “l'appropriation du concept Douane/Nation qui doit se traduire par l'engagement des agents des douanes auprès des collectivités qui les accueillent en termes d'accompagnement et d'encadrement”.







































































seneweb