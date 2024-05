Keur Ayib : saisie de 18 kg de cocaïne !

La police a saisi une importante quantité de cocaïne et interpellé huit individus. Cette saisie a été faite hier par des services et unités de l'Office Central de Répression du Trafic Illicite des stupéfiants de Dakar, Kaolack et Mbour.





Selon un communiqué, l'opération a permis dans un premier temps d'arrêter, au niveau du poste frontalier de Keur Ayib, en compagnie d'un de ses acolytes, le chef d'un réseau d'importation de cocaïne des pays de la sous-région, suivie de sa réexpédition vers l'Europe, à travers un groupe de mules. Ainsi, les investigations subséquentes ont conduit à l'arrestation de six autres individus impliqués dans les activités de ce réseau international de trafic de cocaïne.































































Pulse.sn