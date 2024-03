Fidèle à la coalition présidentielle- Kanel veut perpétuer sa tradition

S’il y a un département qui a juré fidélité à l’Alliance pour la République et au Benno, sans conteste, c’est bien Kanel. La circonscription liée à la coalition au pouvoir depuis Dekkal Ngor en 2008 ne souhaite guère déroger à sa règle. triompher avec des scores soviétiques est naturellement une tradition pour Bby ici. Une fois n’est pas coutume, Kanel s’engage à porter Amadou Ba à la tête de l’Executif. Comme il l’avait fait en 2012 pour Macky Sall.



Certes il subsiste de fortes dissensions politiques entre leaders, mais cela ne sape en rien la détermination, à réaliser une razzia au soir du 24 mars 2024.



«Nous ne connaissons que la victoire. Elle sera réitérée au prochain scrutin », lance un militant, tout en sueurs, mais heureux d’accueillir Amadou Ba. Rien n’ébranle cette confiance. Même les profondes divergences entre responsables politiques sont minimisées.



Un mal pour un bien, si l’on remarque l’émergence de jeunes leaders politiques à l’image de Daouda Ba, coordonnateur du mouvement « Nieup-Kanel» aux côtés des caciques qui ont jusque là tenu le flambeau pour la mouvance présidentielle.



En tout cas le département de Kanel a de bonnes raisons de renouveler sa confiance à Benno Bokk Yakaar qui y a réalisé d’importantes infrastructures, comme les ponts de Ganguel Souley (160 mètres) et Windou Bosseabe (150 mètres) et la réhabilitation de l’axe Fadiara-Bakel. Au plan social, 62739 Kanellois ont été enrôlés dans la Cmu pendant que 4367 ont bénéficié de bourses de sécurité familliale.



Entre Ourossogui et orkodiere, limite des départements de Kanel et Bakel, de fortes mobilisations ont ralenti, tour à tour, le convoi du candidat Amadou Ba, à Kanel, Senopalel, Sinthiou Bamambe, Hamady Ounare et Bossouabe.