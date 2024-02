Fin du permis de conduire rose : Attention, voici la date à partir de laquelle il ne sera plus valable !

Les conducteurs français qui ont le permis de conduire rose en carton vont voir un grand changement.



Ce permis de 1922 sera progressivement changé en un permis format carte bleue (voir l’image ci-dessous), qui est plus moderne et plus sûr. Ce nouveau permis apporte beaucoup d’avantages aux conducteurs, mais aussi des obligations à respecter.





Le vieux permis de conduire rose, donné aux conducteurs français avant 2013, n’est plus aux normes. Il s’abîme facilement, peut être facilement falsifié et n’est pas accepté partout.



Il n’indique pas clairement combien de points restent sur le permis, ce qui peut prêter à confusion. Pour savoir combien de points ils ont, les conducteurs doivent aller sur le site mespoints.permisdeconduire.gouv.fr et suivre des étapes compliquées. Avec le nouveau permis, tout cela est plus simple.

Le nouveau permis ressemble à une carte bleue. Il est déjà utilisé dans la plupart des pays d’Europe et aux États-Unis, ce qui rend la conduite à l’étranger plus facile. Il a plusieurs avantages pour les conducteurs français : il dure plus longtemps, il est plus difficile à falsifier et plus facile à transporter (dans un portefeuille). Il permet aussi de vérifier en ligne combien de points restent sur le permis, ce qui est très pratique. Il pourra même être gardé sur un smartphone, ce qui rend le contrôle par la police plus facile.



Il est maintenant confirmé : les personnes avec le permis rose ont jusqu’au 19 janvier 2033 pour obtenir le nouveau permis en format carte de crédit. Après janvier 2033, le permis rose ne sera plus accepté et les conducteurs pourraient avoir une amende lors d’un contrôle. L’amende peut être de 11 euros pour non-présentation du permis, et peut aller jusqu’à 38 euros. Sans permis valide, l’amende peut être de 135 euros et votre voiture peut être immobilisée.



Il reste donc moins de 10 ans pour changer de permis. C’est rapide à faire et cela respecte les normes, ce qui est utile pour louer des voitures à l’étranger, par exemple. Le « nouveau » permis est distribué depuis 2013, donc les permis roses deviennent rares. Le nouveau permis est valide pour 15 ans, contrairement aux permis roses qui étaient valides pour toujours.