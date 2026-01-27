Finale du Mondial 2030-la FIFA n’a pas encore... tranché

À peine installé à la tête de la Fédération royale espagnole de football (RFEF), Rafael Louzan a affirmé, lundi à Madrid, que la finale de la Coupe du monde 2030 se tiendra en Espagne.



« L’Espagne possède une capacité d’organisation qu’elle a su démontrer depuis de nombreuses années. Elle sera la locomotive de la Coupe du monde 2030 et la finale se déroulera ici », a déclaré M. Louzan devant l’assistance réunie pour l’événement.



Toutefois, selon plusieurs sources médiatiques, aucune décision officielle n’a encore été arrêtée par la FIFA concernant la répartition définitive des matchs du Mondial 2030. L’instance dirigeante du football mondial ne devrait se prononcer qu’après la Coupe du monde 2026, prévue aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Ce calendrier laisse encore aux parties prenantes le temps de faire valoir leurs arguments.





Référence à la finale de la CAN



Le dirigeant espagnol a mis en avant le savoir-faire organisationnel de son pays, tout en évoquant les incidents survenus lors de la finale de la Coupe d’Afrique des nations 2025. « Nous avons assisté, lors de cette compétition, à des scènes qui ternissent l’image du football », a-t-il déclaré, tout en reconnaissant que le Maroc dispose de « stades magnifiques » et qu’il est « en pleine transformation ». Une référence aux tensions ayant émaillé la finale entre le Maroc et le Sénégal, utilisée pour nuancer la candidature marocaine, bien que des observateurs internationaux aient largement salué la réussite globale du tournoi.



De son côté, le Maroc présente un dossier solide. Le Royaume a considérablement renforcé ses infrastructures sportives ces dernières années et construit actuellement le Grand Stade Hassan II, appelé à devenir le plus grand stade au monde, avec une capacité de 115.000 places. Le pays a, par ailleurs, démontré sa capacité à accueillir de grandes compétitions, avec des retours très positifs de la part des instances internationales.



























































