Finalement envoyés en prison, Azoura et Kaïré jugés jeudi prochain

Selon des informations fiables de dakarposte, les deux jeunes inconditionnels du parti Les Pastfef sont finalement écroués. En effet, ils ont été placés sous mandat de dépôt.



Aux dernières nouvelles, Assane Guèye dit Azoura et Elhaj Ousseynou Kaïré, seront jugés en flagrant délit, jeudi prochain.



Mis aux arrêts depuis hier et placés en position de garde à vue, le tandem a été déféré ce mardi matin par la division spéciale de Cybersécurité pour diffamation et discours contraire aux bonnes mœurs.

















