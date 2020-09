Flash météo



Fin d’après-midi et soirée du dimanche 6 Septembre:



Publié à 13:15 GMT, pour l’après-midi et la soirée



Dépression rotative, à plusieurs séquences d’averses, parfois orageuses !

Nous restons sous hautes chances orageuses.



🌧☁️🌧☁️🌧🌧⛈ La pluie va continuer de se produire par intermittences et d’intensités variables sur la moitié Ouest du pays au cours des prochaines heures, prenant plus de vivacité entre cet après-midi après 15:00, et ce soir, progressivement sur l’axe Cap Skiring / Dakar / Mboro, avec des tournures orageuses par endroits.



En effet, ce large système dépressionnaire semble progressivement installer et renforcer sa rotation sur le bassin Atlantique.

Ce qui va lever des cellules orageuses parfois très pluvieuses, qui vont remonter au fur et à mesure, depuis le large du sine Saloum, vers les Régions de Fatick, Thiès, Dakar, en cours d’après-midi / fin de journée.



👉👉🏾👉🏼👉🏿 Les Régions se rapprochant du littoral resteront exposées à des averses par moments et par endroits au cours des prochaines 24 heures, avec des cellules pluvio-orageuses qui vont subitement pousser, de manière aléatoire, entre la baie de la petite côte, allant à plus de 50 Km à l’intérieur des terres.

Ces averses seront d’abord faibles à modérées, et pourraient devenir fortes par endroits et par moments en fin d’après-midi / soirée.



En image Satellite : Le système rotatif qui s’est mis en place.

Ce système dépressionnaire tournant dans le sens contraire des aiguilles d’une montre creuse des pressions très basses, générant plusieurs épisodes de pluies plus ou moins modérées à fortes.

Nous sommes au mois de Septembre. C’est le mois le plus actif en terme d’activités cycloniques. Et nous voilà au coeur de ce qui tente d’être un futur ouragan qui va traverser l’Atlantique, peut-être. On ne le souhaite pas.

👉👉🏾👉🏼👉🏿 JE RASSURE : les cyclones ne touchent pas le Sénégal, mais vont dans l’autre sens, vers l’Ouest, donc pas de crainte !!. Ce qui se passe actuellement, c’est la naissance d’une dépression tropicale, faisant remonter des refluc océaniques et des pluies. Ce qu’on peut craindre, ce sont les cumulus de pluies (inondations) 🙏



Source : Météo de Riad