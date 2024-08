Fonction PR, PM, Ministres et PR Institutions : Le Journal officiel dévoile leur salaire

Le concept lancé par le président de la République "Jub, Jubbal, Jubanti" semble être mis en branle. Les salaires du président de la République, des présidents d'institutions, du PM et des ministres sont connus à travers le Journal Officiel qui en a fait la relation.







Le Premier ministre sénégalais reçoit un salaire mensuel de plus de 4 millions FCFA. En l’absence de fonds politiques dédiés, il a également accès à une ligne de crédit à la discrétion du président de la République.



Les ministres, quant à eux, perçoivent un salaire net mensuel de 3,8 millions FCFA, tandis que les ministres d’État gagnent légèrement plus avec un salaire de 4 millions FCFA.



Certains ministres bénéficient aussi d’avantages spécifiques à leurs fonctions.



Le ministre de l’Hydraulique reçoit un supplément de 1,5 million FCFA pour son rôle à l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS).



Quant au ministre des Finances, il peut atteindre jusqu’à 25 millions FCFA en cumulant ses diverses fonctions administratives au sein de plusieurs institutions financières.





























































dakaractu