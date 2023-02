Fonds Covid 19 - Le parquet ouvre une enquête...Des ministres épinglés et leurs Dage assis sur des charbons ardents...

C'est par un communique spécial le parquet annonce l'ouverture d'une enquête préliminaire dans l'affaire dite des fonds Covid 19.

Cette enquête fait suite au rapport de la cour des comptes sur l'utilisation des centaines de milliards dégagés par l'Etat pour la "riposte et la solidarité contre les effets de la Covid en 2020 et 2021. Le parquet note que le rapport met en lumière des "manquements lies a des violations manifestes du Code des marches publics, des ouvertures de comptes bancaires sans autorisation du ministre des Finances, des surfacturations sur les prix, des paiements en espèces supérieurs aux montants autorisés. .."

Dans le communiqué rendu public, le maitre des poursuites (entendez le Procureur de la République) estime que l'analyse des informations "fait présumer de potentielles violations de la loi et l'existence d'infractions pénales notamment des atteintes aux deniers publics et autres infractions...

C'est qui motive la décision d'ouvrir une enquête préliminaire confiée à la redoutée mais redoutable Division des Investigations Criminelles aux fins de constater la materialité des faits dénoncés, d'en rassembler les preuves" et d'élucider les circonstances de leur commission.

Du coup, les ministres épinglés et leurs Dage sont assis sur des charbons ardents. Car, si les choses sont avérées, ils risquent de lourdes peines de prison.

Aussi, les marabouts et autres charlatans vont-ils se frotter les mains ces derniers temps car ils seront fréquentés de manière assidue par les mis en cause.



Affaire à suivre....